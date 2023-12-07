Motorine rötarlı indirimcik

Brent petrolün varil fiyatının uzun süredir 80 doların altında seyretmesi birçok ülkede motorin ve benzine indirim olarak yansıtılırken, Türkiye'de indirim uygulanmadı. Bugün motorine 1 lira 34 kuruş indirimcik yapıldı. Benzinin fiyatı değişmedi.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
Motorine rötarlı indirimcik

Bugün Brent petrolun varil fiyatı 74.61 dolardan işlem gürüyor. Uzun süredir 80 doların altında seyreden brent petrolün fiyatının düşmesi birçok ülkede pompalara indirim olarak yansıtıldı. Türkiye'de ise fiyatlar sabit kaldı.

Bugün Brent petrolün varil fiyatı 74.61 dolardan işlem görürken, indirim için ha bugün ha yarın diye umut içinde bekleyen araç sahiplerine bekledikleri haber geldi. Motorinin litre fiyatı bugün 1 lira 34 kuruş ucuzladı.

Buna göre, motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 36 lira 34 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 36 lira 28 kuruşa, Ankara'da 36 lira 96 kuruşa, İzmir'de 37 lira 17 kuruşa geriledi.

İndirim yapılmayan benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 34 lira 58 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 34 lira 53 kuruşa, Ankara'da 35 lira 26 kuruşa, İzmir'de 35 lira 40 kuruşu satılıyor.

Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL, motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 TL, motorin 22,06 TL'den satılıyordu.

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