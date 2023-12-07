Motorine rötarlı indirimcik

Brent petrolün varil fiyatının uzun süredir 80 doların altında seyretmesi birçok ülkede motorin ve benzine indirim olarak yansıtılırken, Türkiye'de indirim uygulanmadı. Bugün motorine 1 lira 34 kuruş indirimcik yapıldı. Benzinin fiyatı değişmedi.