Motorine bir indirim daha

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorine indirimin yolu açılmış oldu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruş indirim yapılmıştı.

Halktv'den edinilen bilgiye göre, yapılan 1 lira 34 kuruşluk indirimin ardından Cuma günü motorinin litre fiyatında 88 kuruşluk bir indirimin yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı yapılan indirimin ardından motorinin güncel fiyatları şu şekilde:

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE VE NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunur.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.