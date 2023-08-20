Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi 7007 sokakta yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Servet İnce’nin kullandığı otomobil ile 1009 sokakta Şelale Caddesi istikametine gitmekte olan Ahmet Akın’ın kullandığı motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Akın ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sibel Ersan Akın yaralandı.
Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü uzun süre kazanın şokundan çıkamadı.