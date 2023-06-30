Motosiklet kazasında 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Eskişehir’de iki arkadaş motosikletleriyle seyir halindeyken sollama esnasında birbirleriyle çarpıştılar. Çarpışma sonucu 50 metre sürüklenen motosiklette yolcu konumunda bulunan 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı hayatını kaybetti.

Motosiklet kazasında 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.00 sularında Tepebaşı ilçesi, Uluönder Mahallesi, İsmet İnönü 2 Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan D. (30) kendi kullandığı 26 ZH 158 plakalı motosiklet ile sollama yaptığı esnada arkadaşı Ruşen C. (30) idaresindeki 35 VAJ 77 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen 26 ZH 158 plakalı motosiklet, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 26 ZH 158 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan D., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine, hafif şekilde yaralanan 35 VAJ 77 plakalı motosikletin sürücüsü Ruşen C. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza esnasında Gökhan D.’nin arkasında yolcu olarak bulunan 2005 doğumlu Ezgi Nehir Uçarlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırladığı ve kaldırıma çarptığı için hayatını kaybettiği iddia edilen 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

aw924981-01.jpg

aw924981-02.jpg

aw924981-03.jpg

aw924981-04.jpg

aw924981-05.jpg

aw924981-06.jpg

aw924981-07.jpg

aw924981-08.jpg

aw924981-09.jpg

aw924981-11.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Barcelona Başkanı Arda Güler'i resmen açıkladı: Transfer etmek için çalışıyoruz Spor
Barcelona Başkanı Arda Güler'i resmen açıkladı: Transfer etmek için çalışıyoruz
Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı Yaşam
Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı
Sulama kanalına giren 3 kişi boğuldu Yaşam
Sulama kanalına giren 3 kişi boğuldu
Boşanmak isteyen eşini 24 kez bıçakladı. TV programına çıkmıştı Yaşam
Boşanmak isteyen eşini 24 kez bıçakladı. TV programına çıkmıştı
Diyarbakır’da 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı Yaşam
Diyarbakır’da 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı
Ferrero fabrikasında yine salmonella vakası: 11 ülkeye yayılmıştı Dünya
Ferrero fabrikasında yine salmonella vakası: 11 ülkeye yayılmıştı