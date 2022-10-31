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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ümraniye TEM Otoyolu'nda motosikletiyle ilerlerken, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. 

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:47
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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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DHA - Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Motosikletiyle orta şeritte ilerleyen 22 yaşındaki Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit Gül yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli beton bankete düşerek ağır yaralandı. Turanoğlu olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu'nun cenazesi bugün Kartal Atalar Merkez Camii'ne getirildi.

Cenazeye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ak Parti Kartal İlçe Başkanı Ebubekir Taşyürek ve Turanoğlu'nun ailesi ile çok sayıda yakını katıldı.

Turanoğlu'nun babası Hanefi Turnaoğlu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, ailesi ve yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu'nun cenazesi Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi. 

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