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  • Ümraniye'de motosikletli ölüm. Ölüm anını saniye saniye kaydetti

Ümraniye'de motosikletli ölüm. Ölüm anını saniye saniye kaydetti

Ümraniye TEM Otoyolu’nda motosikletiyle ilerlerken bir otomobile çarparak yola savrulan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 09:09
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Ümraniye'de kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu hayatını kaybetti. Ölüm anını saniye saniye kaydetti

Ümraniye'de motosikletli ölüm. Ölüm anını saniye saniye kaydetti
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DHA’nın haberine göre, kaza saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Motosikletliyle orta şeritte ilerleyen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu (22), iddiaya göre hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit G. yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli, beton bankete düşerek ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırılan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haydar
31.10.2022 09:58
Vah yavrum Allah rahmet eylesin.insan olmak herkesin harcı değildir.yorum yaparken dikkat edelim  
 
Ss
31.10.2022 09:31
Hiç üzülmedim trafik teröristi  
 
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