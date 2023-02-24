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Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü. Çarpıştığı otomobilin kaputunun üzerine düşen motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:19
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Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu

Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın kaputuna uçtu
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İHA'nın haberine göre, kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Seyit Ali Kılınç’ın kullandığı 07 BAR 166 plakalı motosiklet ile Ersan Gezginci’nin kullandığı 31 D 4635 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil kavşakta çarpıştı. 

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kaputunun üzerine düşen ve bacağı dizinden ters dönen motosiklet sürücüsü kaput üzerinde acı içerisinde ambulans bekledi.
İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü sedyeyle ambulansa alıp hastaneye kaldırdı.

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