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Göz göre göre gelen kaza. Motosiklete böyle çarptı

Kaza geliyorum demedi geldi. Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 13:05
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Motosiklete böyle çarptı. Göz göre göre gelen kaza.

Göz göre göre gelen kaza. Motosiklete böyle çarptı
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Antalya'da meydana gelen kazayı güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.

Kavşakta ne otomobil ne de motosiklet frene basmayınca olanlar oldu.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya uçtu

Antalya’da otomobille motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpışma sonrası motosiklet parçaları ve sürücüsünün etrafa savrulması anbean görüntülendi.


Kaza, dün 17.40 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü isimleri öğrenilemeyen otomobil ve motosiklet, kavşağa geldiği sırada çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, başındaki kaskı ve motosikletin parçaları etrafa savruldu. Yaralanan sürücüye ilk yardıma kağıt toplayıcısı koştu. 

Yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına ise o sırada yol kenarından geçen atık toplayıcı bir kişi koştu.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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