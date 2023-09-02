Motosikletle aniden çıktılar çift tabancayla adamı delik deşik ettiler. Türkiye ne hale geldi?

Adana’da cezaevinden bir süre önce çıkan ve sosyal medyada “Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil” şeklinde paylaşım yapan İbrahim Taşkıran sokak ortasında öldürüldü. Eşi ve çocuklarının yanında saldırıya uğrayan Taşkıran, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın kullandığı motosikletli infaz yöntemiyle öldürüldü. Söz konusu yöntem son dönemde Türkiye’deki mafya çatışmalarında sıkça kullanılmasıyla dikkat çekmişti.

Kaldırımda eşi ve çocuklarının yanında telefonla konuşan, otomobil alım-satımıyla uğraşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle 2 kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kişi, 2 elindeki tabancalarla Taşkıran'a kurşun yağdırdı. Can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken, diğer şüpheli ise motosikletle bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Taşkıran, kurtarılamadı. Taşkıran'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Taşkıran'ın eşi ve çocuklarının da panik yaşadığı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMLAR

Öte yandan, Taşkıran'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve sosyal medya hesabından sık sık husumetlilerine yönelik imalı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. İbrahim Taşkıran'ın bazı paylaşımlarında, mahallede silahlı saldırılarda ölen yakınlarına yer verdiği görüldü. Silahlı fotoğraflarını da paylaşan Taşkıran'ın, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler' yazdığı görüldü.

ESCOBAR’IN KULLANDIĞI YÖNTEMİ BİR KADIN İCAT ETMİŞTİ

Adana’daki çifte tabancalı cinayet son günlerde Türkiye’de sıkça görülen bir infaz yöntemiyle gerçekleşti. Özellikle İstanbul’da görülen motosikletli infaz yöntemi Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar ile özdeşleşmişti. Ancak söz konusu yöntem bir kadın uyuşturucu baronu tarafından gelirştirildi. Miami’deki uyuşturucu savaşlarının en önemli oyuncularından biri olan Griselda Blanco, motosikletli infaz yönteminin mucidi olarak biliniyor. İşin dramatik tarafı ise Blaco’nun kendi geliştirdiği yöntemle öldürülmesi olmuştu.