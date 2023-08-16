Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletle çarpışan otomobilin kaçtığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaçtı

Kaza, dün gece Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.

R.Ç. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan yolcu K.K. ağır yalanırken, motosiklet sürücüsü R.Ç. kazayı yara alamdan atlattı.

Bir süre duraklayan otomobil sürücüsü ardından aracıyla bölgeden kaçarak uzaklaştı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı K.K.’yi hastaneye götürdü.

Polis ekiplerince yapılan promil testinde R.Ç.'nin alkollü olmadığı anlaşıldı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan sokağa girmek için manevra yapan otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin savrulduğu ve bir süre duraklayan otomobilin bölgeden kaçarak uzaklaştığı görüldü.

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