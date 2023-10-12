Motosikletten inip yaylım ateşine tuttular. Patronu öldürdüler

Adana’da bir mağazaya motosikletli 2 kişi kurşun yağdırdı. Mağazanın patronu öldü, 1 çalışan yaralandı.

KAYNAK: DHA
Motosikletten inip yaylım ateşine tuttular. Patronu öldürdüler

Adana'da bir giyim mağazasına motosikletle gelen 2 kişi mağazayı yaylım ateşine tuttu. Silahlı saldırıda iş yeri sahibi Mehmet Ulaş (45) hayatını kaybetti, çalışanı Can Tarım (40) yaralandı.

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MOTOSİKLETLE GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ne saat 14.00 sıralarında gelen motosikletli ve kasklı 2 kişi, Mehmet Ulaş’a ait giyim mağazasına tabancalarla peş peşe ateş açtı.

Bu sırada dükkan önünde duran Ulaş ile çalışanı Can Tarım, içeri kaçtı. Motosikletten inen şüpheliler, saldırıya içeride de devam etti.

Kurşunların hedefi olan Ulaş ile Tarım yaralandı, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Esnaf, kıyafetlerini çıkarıp, yaralılara tampon yaptı.

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Ulaş yakındaki özel bir hastaneye, Tarım ise Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ulaş, kurtarılamadı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, polis olay yerinde 28 boş kovan buldu.

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