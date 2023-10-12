Antalya'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 6 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada Ahmet ve Şerife Yavuz çifti hayatını kaybetti, kavgayı ayırmaya çalışan 2 jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Antalya'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 6 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Zırlankaya Mahallesi’nde meydana geldi. İdris Şahin, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu iddia edilen Ahmet Yavuz’a tabancayla ateş açtı. Yaralananın olmadığı bu olayın ardından İdris Şahin ve Ahmet Yavuz'un yakınları mahalle meydanında toplandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Aileler arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından taraflar tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada kurşunların isabet ettiği Ahmet Yavuz, eşi Şerife Yavuz ve henüz ismi tespit edilemeyen oğlu; İdris Şahin, eşi Zübeyde Şahin ve oğlu Feridun Şahin ile kavgayı ayırmaya çalışan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli astsubay ve uzman çavuş yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ahmet ve Şerife Yavuz çifti götürüldükleri Serik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet ve Şerife Yavuz’un cenazeleri morga konuldu.

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İdris Şahin, eşi Zübeyde Şahin ve oğlu Feridun Şahin ilçedeki özel bir hastanede, yaralı astsubay ve Yavuz çiftinin oğlu Serik Devlet Hastanesi’nde, uzman çavuş ise Antalya’daki hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan İdris Şahin’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yaralıların bulunduğu hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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