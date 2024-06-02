Mourinho çılgınlığı. Binlerce kişi karşılamaya gidiyor. İstanbul'a iniş saati belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho bugün İstanbul'a geliyor.

Başkan Ali Koç ve yeni yönetim kurulu listesinde olan Acun Ilıcalı, Mourinho için dün Londra'ya gitmişti.

Koç ve Ilıcalı Real Madrid-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapan Portekizli teknik adamla birlikte bugün İstanbul'a dönecek.

Mourinho, maçı yorumlarken Fenerbahçe ile ilgili bir soruya şu cevabı vermişti:

“Fenerbahçe’ye gitmeye karar verdim. Şampiyonlar Ligi’ne katılım zor olacak çünkü 3 ön eleme oynayacağız. EURO 2024’teki 8 oyuncu ilk elemelerde oynamayacak. Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okuma hoşuma gider. Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız.”

19.07'DE İMZA TÖRENİ

Jose Mourinho'nun geliş saati de belli oldu.

Binlerce Fenerbahçe taraftarının sabah erken saatlerden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na yola çıktığı belirtildi.

Mourinho'yu getirecek uçağın 14.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Jose Mourinho için Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda basına ve taraftara açık imza töreni düzenlenecek.

Töreni 19.00'da başlayacak, saat 19.07'de de sözleşme imzalanacak.