Mourinho hamlesi Fenerbahçe'de kartları nasıl yeniden dağıttı?

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun gelişiyle her şey bir anda değişik dönüştü ve âdeta ‘bahar’ geldi…

Sarı lacivertli yönetimin bizzat Başkan Ali Koç yönetiminde yaptığı Şampiyonlar Ligi ve Jose Mourinho hamlesi takımın geleceğini de yıldız oyuncuların bakış açısını da bir anda dönüştürdü.

“İSMAİL KARTAL TAKIMI GERİ ÇEKTİ!”

Sezon boyunca iyi bir iş çıkaran ancak konu büyük maçlara geldiğinde sınıfta kalan teknik direktör İsmail Kartal’ın takımda yarattığı hava, her şeyi bozmuş ve yıldızları küstürmüştü.

Özellikle UEFA Konferans Ligi’nde Fred’in maç uzatmalara giderken Olympiakos karşısında oyundan alınması; Dzeko, Tadic gibi takımın yıldızlarını dahi çileden çıkarmış, sonraki maçlarda Dzeko da oyundan alındığında bu tepkisini görünür kılmıştı.

RAPOR HAZIRLAYIP EN AZ 5-6 ÖNEMLİ TAKVİYE İSTEYECEK

Sarı lacivertli kulüpteki misyonlarını tamamladığını hisseden pek çok kaliteli yabancı yıldızın Mourinho hamlesiyle birlikte kararlarını gözden geçirmeye şimdiden başladığı, net bir şekilde takımda kalmak yönünde fikir değişimi yaşadığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Mourinho’nun ise ilk iş olarak takımın bir raporunu çıkaracağı ve tamamen kendi kararlarını alacağı öğrenildi. Portekizli teknik adamın potansiyel olarak takıma minimum 5-6 önemli takviye isteyebileceği de gelen bilgiler arasında oldu.