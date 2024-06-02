Mourinho hamlesi Fenerbahçe'de kartları nasıl yeniden dağıttı?

Fatih Saboviç
Mourinho hamlesi Fenerbahçe'de kartları nasıl yeniden dağıttı?

Teknik direktör İsmail Kartal ile geçen sezon boyunca özellikle son dönemde Fenerbahçe’nin yıldızları ‘kazan kaldırıp’ Olympiakos rövanşı sonrasında hocaya ciddi şekilde mesafelenmişti. Jose Mourinho hamlesi ise kartları yeniden dağıttı!

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun gelişiyle her şey bir anda değişik dönüştü ve âdeta ‘bahar’ geldi…
Sarı lacivertli yönetimin bizzat Başkan Ali Koç yönetiminde yaptığı Şampiyonlar Ligi ve Jose Mourinho hamlesi takımın geleceğini de yıldız oyuncuların bakış açısını da bir anda dönüştürdü.

“İSMAİL KARTAL TAKIMI GERİ ÇEKTİ!”
Sezon boyunca iyi bir iş çıkaran ancak konu büyük maçlara geldiğinde sınıfta kalan teknik direktör İsmail Kartal’ın takımda yarattığı hava, her şeyi bozmuş ve yıldızları küstürmüştü.
Özellikle UEFA Konferans Ligi’nde Fred’in maç uzatmalara giderken Olympiakos karşısında oyundan alınması; Dzeko, Tadic gibi takımın yıldızlarını dahi çileden çıkarmış, sonraki maçlarda Dzeko da oyundan alındığında bu tepkisini görünür kılmıştı.

resim-2024-06-02-103423110.png

RAPOR HAZIRLAYIP EN AZ 5-6 ÖNEMLİ TAKVİYE İSTEYECEK
Sarı lacivertli kulüpteki misyonlarını tamamladığını hisseden pek çok kaliteli yabancı yıldızın Mourinho hamlesiyle birlikte kararlarını gözden geçirmeye şimdiden başladığı, net bir şekilde takımda kalmak yönünde fikir değişimi yaşadığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Mourinho’nun ise ilk iş olarak takımın bir raporunu çıkaracağı ve tamamen kendi kararlarını alacağı öğrenildi. Portekizli teknik adamın potansiyel olarak takıma minimum 5-6 önemli takviye isteyebileceği de gelen bilgiler arasında oldu.

İlgili Haberler
Mourinho Bellingham'ın annesiyle fotoğraf çekildi
Mourinho Bellingham'ın annesiyle fotoğraf çekildi
Mourinho çılgınlığı. Binlerce kişi karşılamaya gidiyor. İstanbul'a iniş saati belli oldu
Fenerbahçe'den flaş Mourinho paylaşımı
Son Haberler
Fransa'da 4-5 bin Euro kazanıyorum. Türkiye'de 10 bin Euro maaş verseler bile dönmem Gündem
Fransa'da 4-5 bin Euro kazanıyorum. Türkiye'de 10 bin Euro maaş verseler bile dönmem
Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Ekonomi
Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Gram ve çeyrek altın kaç TL?
Yunus polisler 3 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirdi Yerel Haberler
Yunus polisler 3 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirdi
Yıldız futbolcudan kötü haber Spor
Yıldız futbolcudan kötü haber
ABD’de Netanyahu çatlağı. ‘Ülkemiz için üzücü bir gün’ Dünya
ABD’de Netanyahu çatlağı. ‘Ülkemiz için üzücü bir gün’
Jandarma ruhsatsız tabancaya el koydu Gündem
Jandarma ruhsatsız tabancaya el koydu
Cihat Yaycı Türkiye'deki gerçek sığınmacı sayısını açıkladı. Şahan Gökbakar tepki gösterdi: Ülkemiz sessiz sedasız işgal ediliyor Gündem
Cihat Yaycı Türkiye'deki gerçek sığınmacı sayısını açıkladı. Şahan Gökbakar tepki gösterdi: Ülkemiz sessiz sedasız işgal ediliyor