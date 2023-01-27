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Sneijder'den Mourinho açıklaması

Wesley Sneijder, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'dan övgü dolu sözler ile bahsetti.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 13:34
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Mourinho hala bi numara

Sneijder'den Mourinho açıklaması
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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Portekizli teknik adam Jose Mourinho için övgü dolu sözler kullandı.
Sneijder, ''Bana göre Mourinho hala dünyanın en iyi teknik adamı'' dedi.Hollanda televizyonuna konuşan Galatasaray'ın eski yıldızı, ''Bana göre Mourinho hala dünyanın en iyi teknik adamı'' ifadelerini kullandı.
Sneijder, Portekizli teknik adamın başarısının oyunculara nasıl davranacağını bilmesinden kaynaklı olduğunu söyledi.
60. yaş gününü kutlayan Jose Mourinho, İtalya Seri A takımlarından Roma'yı çalıştırıyor. Başkent ekibi ligin 20. haftasında deplasmanda lider Napoli ile karşılaşacak.
Wesley Sneijder, zorlu maç öncesi, ''Umarım Mourinho'nun öğrencileri sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olur'' diye konuştu.

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