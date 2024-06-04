Mourinho kalemini kırdı

İsmail Kartal'ın yerine Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho Can Bartu Tesisleri'ne giderek çalışmalarına başladı.

Mourinho'nun transfer edeceği oyuncular merakla beklenirken ilk haber gideceklerden geldi.

ZAJC'I SİLDİ

Portekizli teknik adamın Miha Zajc'ı takımda düşünmediği ve gönderilmesine onay verdiği iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan çıkan iddialar üzerine konuşan yıldız futbolcu ise EURO 2024'e odaklandığını ve 2026 yılına kadar Fenerbahçe ile kontratının devam ettiğini aktardı.

PERFORMANSI

Bu sezon 21 maçta forma giyen Miha Zajc 2 gol kaydetti.