Acun Ilıcalı kendini Escobar'a benzetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı kendini Escobar'a benzetti

Ali Koç'un yeni yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın kendisi ile ilgili iddialarına cevap verdi, sert sözler sarf etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı ile başkan adaylarından Aziz Yıldırım arasındaki polemiğin dozu artarak devam ediyor.

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı için şok iddialarda bulunmuştu.

Yıldırım, Ilıcalı'nın, "Dominik üzerinden FETÖ'cülere pasaport çıkartıp, oturma izni yaptırdığını" iddia ederken, "Onun için fazla konuşmasın. Adnan hoca konusuna da girersem çıkamaz" demişti.

Bu sözlere Acun Ilıcalı'dan sert yanıt geldi. Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım. Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil içerideymiş."

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Takıma büyük yıldızlar alınacak. Neden mi eskiden yıldızlar inmiyordu? Çünkü batıktık. Başkanımız düzeltti, şimdi kemerleri çözdük. Pardon prangalarımızdan kurtulduk. Artık yıldızları indirme zamanı. Çok büyük işler yapacağız. Transferde yıldız isimler alacağız. İstediğimiz zaman alamayacağımız oyuncu yok" iddiasında bulundu.

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