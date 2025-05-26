Mourinho ve Solksjaer’i örnek gösterdi! İşte Okan Buruk’un talep ettiği ücret

Bir paradır dilimize dolaştı gidiyor.

Lig bitti, transfer sezonu giriyor. Görünen köy, kılavuz istemiyor.

Bu sezon hareketli geçecek.

Galatasaray; şampiyon kadronun üstüne koyacak. Avrupa’ya açılacak!

Fenerbahçe; yılların özlemini gidermek için yıldız takviyesi yapacak.

Beşiktaş; yeni yapılanma ile nokta atışı peşinde olacak.

Trabzon; en azından yarışın içinde yer alabilme adına transfere balıklama dalacak...

Nerden bakarsak karşımıza para çıkıyor.

Milyon Euro’lar havalarda uçuşacak.

Yaşasın diyemiyorum!..

Şimdi gelelim asıl konumuza...

Futbolcular, menajerler para havuzunda cirit atarken, hocaların durumu nedir acaba(!)

Okan Buruk öne çıktı. Yönetime medya üstünden mesaj göndertti.

Maaşının ikiye katlanması gündemde.

Yani Okan hocanın ağzından değil de, ortadan verildi.

Güzel kurgu...

Hani demesinler ki, "Şampiyon yaptı, parayı kaptı" tepkisi olmasın diye.

Hoca çok zeki. Başkan Dursun Özbek’e kendisi tek kelime etmedi. Ancak yöneticiler aracılığı ile kulağına kar suyu kaçırdı.

Şöyle ki, üst üste şampiyon olan hoca, üç büyükler arasında en az ücret alıyor.

Haksız mı?

Kesinlikle haklı.

Bak bizi bile tarağına çekti.

Zira Mourinho: 10.5, Solksjaer ise 3 milyon Euro net ücret alıyor. Hatta söylenti şu yönde. Yabancı hocaların ücretleri açıklandığı gibi değil. Çok daha üstünde.

Orasını net bilemiyoruz. Üstünde mi, altında mı.

Tek bildiğimiz Okan Buruk’un örnek gösterip yıllık 5 milyon Euro talep etmesi.

Alır mı, alır. Hem de bal gibi. Öyle ki, manda kaymaklı olandan.

Yaşı 41’i geçkin olan delikanlılar iyi hatırlar. Anneler, babalar çocuklarını toptan uzak tutmak için neler yapardı neler.

Ya şimdi. Elinden tutan, futbola yazdırıyor. Hocanın göle maya çalması gibi. Ya tutarsa misali. Olur da, futbolcu olursa tamamdır. Gelsin Euro’lar, gitsin dolarlar. Kaybolmasın huzurlar.

Sevgili dostlar, güzel insanlar. İşte bu PARA böyle bir şey. Nerede ise her yazıda Fransız komutan Napolyon’u anar olduk. "Para, para, para..." demişti ya.

Öyle bir sürece geldik ki, her şey maddiyat üstüne kurulu. İnsanlar haklı olarak yüzünü sıcağa çeviriyorlar.

Kalbe giden yol, İBAN’dan geçiyor deniyor. O hadde ulaşmış durumda.

Görevde olan hocalar, sahadaki futbolcular ve bilumum futbol içinde olanlar tamamen duygusal hareket ediyorlar.

Okan hoca ile bitirelim. Dursun Özbek, hocasının dolaylı yoldan gelen talebini kabul etmiş. Bununla birlikte prim başta olmak üzere diğer bonuslarda bazı kısıtlamalar yapılacak. Avrupa kupaları için çıta yükseltilecek. Lig yerinde sayacak!

Say dostum!..