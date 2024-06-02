Mourinho'nun imza töreninde ilk yaşandı. Böylesi görülmedi

Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde tarihi bir an yaşandı. Başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile taraftar arasında bir "gönül kontratı" imzalamak için taraftarları kürsüye davet etti.

Bunun üzerine GFB tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve Yücel Aslan ile birlikte, kadın ve çocuk taraftarlar Jose Mourinho ile bir araya geldi.

Taraftarla kucaklaşan Mourinho, herkesle kucaklaştı, tribünlere selam gönderdi.

Bu tarihi anların ardından Başkan Ali Koç ve Jose Mourinho resmi sözleşmeyi imzaladı.