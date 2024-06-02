Mourinho hayatında ilk kez gördü. Ne yapacağını bilemedi

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Mourinho hayatında ilk kez gördü. Ne yapacağını bilemedi

İmza töreninde Mourinho'nun hareketi herkesi güldürdü.

Ülker Stadyumu'nda on binlerce taraftarın önünde Fenerbahçe'ye imzayı atan Jose Mourinho tribünleri gezdi.

Tek tek tüm tribünlere giden Jose Mourinho taraftarlarla fotoğraf çektirip selam verdi.

Fenerbahçe tribünleri ile özdeşleşen omuz omuza hareketini yapmak için en sonunda sahanın ortasına gelen Jose Mourinho hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğü için ne yapacağını bilemedi.

Hareketi yapmak için 10'dan geriye doğru sayıldığında etrafına bakan Mourinho en sonunda sadece eliyle yanındakileri taklit etti.

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