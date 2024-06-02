Fenerbahçe taraftarı sahaya daldı. Ali Koç'un hareketi olay oldu

Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal sonrası takımın başına getirdiği Jose Mourinho için imza töreni düzenledi.

Ülker Stadyumu'nda on binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen törende çok ilginç bir an yaşandı.

Dünyanın en büyük teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho için bir taraftar sahaya daldı.

Güvenliği yararak Mourinho'nun yanına gelen taraftar güvenlik tarafından tam uzaklaştırılacağı sırada Ali Koç engel oldu.

Genç taraftarın bırakılmasını sağlayan Ali Koç Mourinho ile fotoğraf çektirmesine izin verdi.

Mutluluğu her halinden belli olan taraftar daha sonrasında hem Ali Koç'a hem de Mourinho'ya sarıldı.