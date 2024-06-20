Mourinho'nun yardımcıları açıklandı. O detay şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'nun yardımcıları açıklandı. O detay şaşırttı

Tesislere gelerek işbaşı yapan Jose Mourinho'nun teknik heyeti belli oldu. Heyette bir tane bile Türk olmaması endişe yarattı.

On binlerce taraftarın önünde Fenerbahçe’ye imzayı atan Jose Mourinho bugün İstanbul’a geldi.

Ayağının tozuyla Can Bartu Tesisleri’ne giden Portekizli teknik adam görevine başladı.

Jose Mourinho ilk iş gününde öncelikle Sportif Direktör Mario Branco ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

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Bu toplantıyla birlikte Mourinho’nun yardımcıları ve teknik heyeti de açıklandı.

Mourinho’nun ekibinde alanında uzman isimler olsada listede bir tane bile ligi bilen Türk yardımcının yer almaması endişe yarattı.

İşte Mourinho’nun yardımcıları:

* Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör)

* Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü / Metodolojist / Spor Bilimcisi)

* Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü)

* Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri)

* Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi)

* Giovanni Cerra (Data Analiz)

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