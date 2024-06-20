Konyaspor'un limiti belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor'un limiti belli oldu

TFF Konyaspor'un harcama limitini belirledi.

Konyaspor’la birlikte diğer 18 kulübün harcama limitleri belli oldu. Kulüp Lisans Kurulu, 19 Haziran 2024 tarihli toplantısında 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi. Konyaspor’un harcama limiti 628 milyon 272 bin lira olarak belirlendi.

Bu limit kulübün sponsorluk gelirleri ve yapacağı çalışmalar ile Kulüp Lisans Kurulu tarafından arttırılabilecek.

"SIKINTI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"
Konyaspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Ali Çamdalı, yeşil beyazlı kulübün çok zor bir sezondan çıktığını, ancak topladığı 41 puanla ligde kalmayı başardığını belirterek, yeni sezonda ayı sıkıntıları yaşamak istemediklerini söyledi.

Ali Çamdalı, sezonun başlamasına yakın sportif direktör olarak göreve başladığı Konyaspor’da Aleksandar Stanojevic, Hakan Keleş ve Fahrudin Omerovic’in teknik direktörlük yaptığını anımsattı.
Bu teknik direktörlerin toplanan her puana katkı sağladığını anlatan Çamdalı, “Tabi sadece teknik direktör değişiklikleri değil, Konyaspor'da sezon devam ederken başkan ve yönetim değişikliği de oldu” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in son 4 haftasında takımın başına kendisinin geçtiğini anımsatan Ali Çamdalı,
“Başkanımız, yönetimimiz ve taraftarımız bize güvendi ve bu şehirde güzel bir birliktelik oluştu. Konyaspor etrafında oluşan sinerji, teknik heyeti, futbolcuları olumlu yönde motive etti. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının da olduğu zorlu virajda 5 puan aldık ve ligde kalmayı başardık. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçirerek, yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. Konyaspor camiası ve taraftarı her zaman en iyisini hak eder. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek, yeşil beyazlı taraftarların heyecanına katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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