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MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:56
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MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."

 

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