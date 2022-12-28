﻿MSB açıkladı: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırında görevli Hudut Kartalları'nın Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişinin yakalndığını sosyal medya sayfası üzerinden açıkladı.

İşte o açıklama:

"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."