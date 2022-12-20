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Nato tatbikatına katılan Türk uçaklarına Yunan tacizi. Anında karşılık verildi

NATO tatbikatına katılan Türk savaş uçaklarını yine Yunanlılar taciz etti, radar kilidi attılar. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gerekli karşılık verildiği açıklandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:43
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Anında karşılık verildi. Nato tatbikatına katılan Türk uçaklarına Yunan tacizi

Nato tatbikatına katılan Türk uçaklarına Yunan tacizi. Anında karşılık verildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Ege hava sahasında gerçekleştirilen NATO uçuşunun Yunanistan tarafından engellenmeye çalışıldığını, Türk Hava Kuvvetleri'nin gerekli karşılığı verdiğini açıkladı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da, Hava Kuvvetleri'ne ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı ve NATO'ya 1 adet e3-A AWACS uçağının uçuş görevi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklere gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Paket Kol'un, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar tarafından uçaklara radar kilidi atılmak suretiyle taciz edildiği aktarıldı.

TÜRK F-16'LARI ÖNLEME YAPTI

Açıklamada, "Yunanistan’a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol’daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Dalaman’dan ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü." denildi.

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