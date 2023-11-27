MSB duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde üç askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığı bir askerimizin de yaralandığı bilgisini verdi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: İHA
MSB duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı operasyona dair yaptığı açıklamada, iki askerimizin şehit olduğunu iki askerimizin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış ve P. Söz. Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”

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YARALI OLAN ASKERLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Kasım 2023 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Fevzi KIZILTAŞ, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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KUZEY IRAK'TA ŞEHİT DÜŞEN ASTSUBAYIN ŞEHADET HABERİ BABA EVİNE ULAŞTI

Kuzey Irak’ta teröristlerle yaşanan çatışma sonrası şehit düşen Astsubay Üsçavuş Nejdet Çalış’ın acı haberi Adana’daki baba evine ulaştı.

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Isparta’da görevli Astsubay Üsçavuş Nejdet Çalış, geçici görevle Kuzey Irak’a gitti. Kuzey Irak’ta teröristlerle girilen çatışma sonrasında Çalış, şehit düştü. Çalış’ın 3 ay önce evlendiği ve eşi Pınar Çalış’ın 1 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Toktamış Mahallesi’nde yaşayan şehidin babası İsa Çalış ve annesi Sahra Çalış’a askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi.

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Acı haberin verilmesi üzerine anne Sahra Çalış gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Nejdet Çalış’ın 3 kardeşinin daha asker olduğu öğrenildi.

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