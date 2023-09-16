MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) 133 yıl önce Japonya'dan dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitler için anma mesajı paylaşıldı.

KAYNAK: AA
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk ve Japon dostluğu için 133 yıl önce yola çıkan ve dönüşte fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

msb-ertugrul-firkateyni-sehitleri-icin-anma-mesaji-paylasti-yenicag1.jpg

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı Güncel
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı
Adana Demirspor'a Senegalli stoper Spor
Adana Demirspor'a Senegalli stoper
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders Güncel
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor Güncel
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor
Türkiye'den Libya'ya yardım Güncel
Türkiye'den Libya'ya yardım
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu Magazin
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu