PKK'dan ele geçirilen silahlar sergilendi

Komandolar, Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, örgütün mağaralarından ve sığınaklarından toplam bin 43 silah ele geçirdi.
Silahların listesi şu şekilde paylaşıldı:
- 2 adet SA-18 hava savunma füzesi
- 40 adet tanksavar füzesi
- 36 adet havan
- 106 adet RPG-7 roketatar
- 22 adet bombaatar
- 50 adet Doçka uçaksavar
- 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği
- 85 adet PKMS makineli tüfek
- 519 adet AK-47 piyade tüfeği
- 79 adet M-16 piyade tüfeği
- 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği
MSB'nin sosyal medya hesabından aynı konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 aydır süren amansız bir mücadele ile terör örgütü PKK'ya Zap'ta büyük darbe indirdi. Teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, bu süreçte farklı nevide toplam 1043 adet silah ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.
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