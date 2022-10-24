PKK'dan ele geçirilen silahlar sergilendi

Komandolar, Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, örgütün mağaralarından ve sığınaklarından toplam bin 43 silah ele geçirdi.

Silahların listesi şu şekilde paylaşıldı:

- 2 adet SA-18 hava savunma füzesi

- 40 adet tanksavar füzesi

- 36 adet havan

- 106 adet RPG-7 roketatar

- 22 adet bombaatar

- 50 adet Doçka uçaksavar

- 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği

- 85 adet PKMS makineli tüfek

- 519 adet AK-47 piyade tüfeği

- 79 adet M-16 piyade tüfeği

- 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği

MSB'nin sosyal medya hesabından aynı konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 aydır süren amansız bir mücadele ile terör örgütü PKK'ya Zap'ta büyük darbe indirdi. Teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, bu süreçte farklı nevide toplam 1043 adet silah ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.