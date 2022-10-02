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Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine Çelik sahip çıktı

Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Şehit olmadan önce vasiyetini videoya çekti. Şehidin vasiyetine şarkıcı Çelik sahip çıktı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 10:59
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Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine Çelik sahip çıktı

Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine Çelik sahip çıktı
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Piyade Astsubay Yusuf Ataş  Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş’ın vasiyeti içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş’ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı.

Şehidin bu vasiyetine şarkıcı Çelik, sahip çıktı. Çelik Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş kardeşimizin vasiyetine talibim.
Kiminle nasıl irtibata geçerim bilmiyorum, ailesi ile irtibat kurmaya çalışacağım. Bilen bilgi sahibi olan varsa ve kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek Onur olur" dedi.

LÖSEV HAREKETE GEÇTİ

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetini bildirdiği görüntülerin ardından açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden açıklama yayımlayan LÖSEV'den şu ifadelere yer verildi:

"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."


 

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Yamanoğlu
2.10.2022 11:15
Mekânı cennet olsun  
 
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