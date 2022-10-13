13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Orhan Uğuroğlu’ndan kamuoyunun unutmaya başladığı kapatılan Askeri Hastanelerle ilgili iktidara kritik soru

Orhan Uğuroğlu’ndan kamuoyunun unutmaya başladığı kapatılan Askeri Hastanelerle ilgili iktidara kritik soru

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazarı Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken ve kamuoyunun neredeyse unuttuğu bir konuyu gündeme getirdi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 20:46
Takip Et

Orhan Uğuroğlu’ndan kamuoyunun unutmaya başladığı kapatılan Askeri Hastanelerle ilgili iktidara kritik soru

Orhan Uğuroğlu’ndan kamuoyunun unutmaya başladığı kapatılan Askeri Hastanelerle ilgili iktidara kritik soru
+
Aa
-

Orhan Uğuroğlu Pençe-Kilit Harekât bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han’ın yaralandıktan sonra hastanede şehit olmasına dikkat çekerek, Askeri Hastanelerin neden hala açılmadığını sordu.

“ASKERİ HASTANELERİ HALA İNATLA AÇMAYACAK MISINIZ?”

Uğuroğlu paylaşımında “Pençe-Kilit Harekât bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han EYP patlaması sonucu yaralandı Kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Ruhu şad Mekânı cennet olsun Soruyorum; Bugüne kadar kaç asker yaralanıp hastanede şehit oldu? Askeri hastaneleri hala inatla açmayacak mısınız?” ifadelerini kullandı.

ASKERİ HASTANELER NEDEN KAPALI?

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün gerçekleştirilmeye çalıştığı alçak darbe girişiminden sonra Askeri okulların tümü kapatılmış, asker hastaneleri de sivilleştirilerek Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
1
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
2
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
3
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
4
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
5
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
6
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
7
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Şoför, otobüsün dolu olması nedeniyle almadığı 17 yaşındaki genç yolcu tarafından öldürüldü
﻿Şoför, otobüsün dolu olması nedeniyle almadığı 17 yaşındaki genç yolcu tarafından öldürüldü
﻿Şoför, otobüsün dolu olması nedeniyle almadığı 17 yaşındaki genç yolcu tarafından öldürüldü
﻿Ataşehir’de doktorun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
﻿Ataşehir’de doktorun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
﻿Ataşehir’de doktorun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
﻿14 NATO ülkesi ortak hava savunma sistemi kurma kararı aldı
﻿14 NATO ülkesi ortak hava savunma sistemi kurma kararı aldı
﻿14 NATO ülkesi ortak hava savunma sistemi kurma kararı aldı
﻿Finlandiya'da iyot tablet stokları tükendi  
﻿Finlandiya'da iyot tablet stokları tükendi  
﻿Finlandiya'da iyot tablet stokları tükendi  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.