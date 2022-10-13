Orhan Uğuroğlu’ndan kamuoyunun unutmaya başladığı kapatılan Askeri Hastanelerle ilgili iktidara kritik soru

Orhan Uğuroğlu Pençe-Kilit Harekât bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han’ın yaralandıktan sonra hastanede şehit olmasına dikkat çekerek, Askeri Hastanelerin neden hala açılmadığını sordu.
“ASKERİ HASTANELERİ HALA İNATLA AÇMAYACAK MISINIZ?”
Uğuroğlu paylaşımında “Pençe-Kilit Harekât bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han EYP patlaması sonucu yaralandı Kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Ruhu şad Mekânı cennet olsun Soruyorum; Bugüne kadar kaç asker yaralanıp hastanede şehit oldu? Askeri hastaneleri hala inatla açmayacak mısınız?” ifadelerini kullandı.
ASKERİ HASTANELER NEDEN KAPALI?
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün gerçekleştirilmeye çalıştığı alçak darbe girişiminden sonra Askeri okulların tümü kapatılmış, asker hastaneleri de sivilleştirilerek Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti.
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