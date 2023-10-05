MSB'den Suriye ve Irak'a yönelik kara harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlara kesintisiz devam ettiklerini belirten Aktürk, son bir haftada 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekatları yapıldığını hatırlatarak, 58 hedefin başarıyla imha edildiğini söyledi.

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 530 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, "Böylece 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 593'e yükselmiştir. Yakalanan şahıslardan 369'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 533 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 166 bin 611 olmuştur." Açıklamasında bulundu.

YENİ BİR KARA HAREKATI OLUR MU?

Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerine yönelik hava harekatları hatırlatılarak "Bunların yeni bir kara harekatına dönüşme ihtimali var mı?" sorusu üzerine kaynaklar, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkati çekti.

Hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirten kaynaklar, tek hedeflerinin Türkiye'ye ve millete tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını dile getirdi.