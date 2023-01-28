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MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV ödemelerinde hangi banka ne kadar taksit yapıyor?

Ocak ayı sonunda ödeme süresi dolacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV için son birkaç gün. Motorlu Taşıtlar Vergisinin MTV ilk taksit ödemelerini gerçekleştirecek araç sahipleri MTV son gün ne zaman veya MTV ödemelerinde banka taksit miktarını merak ediyor. Peki, MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV ödemelerinde hangi banka ne kadar taksit yapıyor?

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 13:52
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MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV ödemelerinde hangi banka ne kadar taksit yapıyor?

MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV ödemelerinde hangi banka ne kadar taksit yapıyor?
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Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemelerinin ilk taksitlerine az bir süre kalmışken MTV ödemeleri yapacak vatandaşlar MTV ödemesi son günü araştırıyor. Peki, MTV ödemelerinde son gün ne zaman? MTV ödemelerinde hangi banka ne kadar taksit yapıyor?

Motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemesine az bir zaman kaldı.

Bankalar mobil uygulamaları ya da Gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelerde taksit sayılarını farklı belirleyebiliyor. Bazı bankalar 2 taksit yaparken bazıları 4 taksite kadar ödemeyi taksitlendirebiliyor.

Çalışılan bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı yada Gib.gov.tr üzerinden kolayca MTV ödemeleri gerçekleştirilebiliyor.

MTV ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri 1 Ocak- 10 Şubat arasında yapılacak.

Bankaların kampanya tarihleri dışında yapılan ödemeler cezaya giriyor ve taksit imkanından yararlanılamıyor. Bu nedenle belirtilen tarihler arasında ödeme yapılması menfaatinize olacaktır.

MTV ÖDEMELERİNDE HANGİ BANKA NE KADAR TAKSİT YAPIYOR?

-Yapı Kredi World Card ile ödeme yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden World Pay QR ile ödeme yapılırsa 4 taksitte işlemler gerçekleştirilecek.

-Garanti Bonus Card ile ödeme yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden GarantiPay ile ödemelerde ücretsiz 4 taksit imkanı sunulacak.

-1 Ocak - 5 Şubat 2023 tarihleri arasında MTV ödemesi İş Bankası Maximum Kart'la 300 lira ve üzeri ödemelerde 4 taksit uygulanacak.

-Ziraat Bankası kartlarıyla ödemelerde 1 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ödemelerde 4 taksit imkanından yararlanılacak.

-Halkbank Paraf Kart ile 1 Ocak-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak ödenebilecek.

-Vakıfbank Worldcard ile 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında MTV ödemeleri faizsiz 3 taksit olarak ödenecek.

-Denizbank İşletme Kart'la yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleştirilebilecek.

-HSBC Advantage ile MTV ödemeleri 3 taksitte gerçekleştirilebilecek.

-TEB kartlarıyla MTV ödemeleri 3 taksit oluyor.

-ING Bank Mobil üzerinden MTV ödemeleri 4 taksit, gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemeler 2 taksit olacak.

-QNB Finansbank CardFinans'la MTV ödemeleri 3 taksit olacak.

-Şekerbank Bonus kart ile ödemelerde MTV 2 taksit oluyor.

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