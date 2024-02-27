Mucize hareket ölüm riskini en aza indiriyor. 15 dakikada kalbinizi gençleştirmenin yolu keşfedildi

Hareketsiz bir yaşam tarzı, kalp hastalığına yol açan en büyük faktörlerden biridir. Ancak, 15 dakikalık bir egzersiz rutini ile bu riski önemli ölçüde düşürebilirsiniz.

Masa başında çalışmak, vücudunuza zarar verebilir. Ama kısa süreli egzersiz yaparak, bu zararı telafi edebilir ve kalp krizi gibi ciddi sonuçlardan kaçınabilirsiniz.

Fitness uzmanları, bu egzersizlerin kolay ve uygun olduğunu belirtiyor. Fitness Uzmanı Leon Bolmeer, bu egzersizlerin 15 dakikada tamamlanabileceğini ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini söylüyor.

YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI EĞİTİM (HIIT):

HIIT, pandemi döneminde evde kalanların tercih ettiği bir egzersiz türüdür. Ancak, pandemi bittikten sonra da HIIT'in faydaları devam ediyor.

HIIT, kısa süreli yoğun aktivite ve dinlenme aralıklarıyla yapılan bir egzersizdir. Bu egzersizi, kendi ihtiyaçlarınıza ve seviyenize göre ayarlayabilirsiniz.

Leon, 30 saniye yoğun egzersiz ve 30 saniye dinlenme şeklinde 15 dakika boyunca HIIT yapmanızı öneriyor.

İP ATLAMA

İp atlamak, basit ama etkili bir egzersizdir. Boksörlerin de sıkça kullandığı bir yöntemdir. Günde 15 dakika ip atlamak, kalbinize iyi gelecektir.

İp atlamak, farklı stillerde yapılabilir. 15 dakika boyunca aralıksız ip atlayabilir veya 30 saniye ip atlayıp 30 saniye dinlenebilirsiniz.

İp atlamak, aynı zamanda koordinasyonunuzu ve çevikliğinizi artırır ve çok sayıda kalori yakmanızı sağlar. Öğle yemeği aranızda bile ip atlayarak, yediğiniz yiyeceklerin bir kısmını yakabilirsiniz.

HIZLI YÜRÜME VEYA KOŞMA

Koşmak, popüler ve pratik bir egzersizdir. Çok fazla ekipman gerektirmez. 15 dakika koşmak bile yeterlidir.

Koşamıyorsanız, hızlı yürüyebilirsiniz. Kalbinizi hızlandıracak ve terlemenizi sağlayacak bir hızda yürüyün veya koşun. Daha fazla zorlamak için eğimli veya merdivenli yerleri tercih edebilirsiniz.

Koşmak veya hızlı yürümek, hem yağ yakmanızı hem de kardiyovasküler dayanıklılığınızı geliştirmenizi sağlar.