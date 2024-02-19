Mucize otu böyle tüketin kabızlığınız tarihe karışsın

Cemile Balcı
Mucize otu böyle tüketin kabızlığınız tarihe karışsın
Haşlanmış yapraklarının suyunun kabızlığını gidermesiyle pazı otu dikkat çekti.

Doğanın bize sunduğu gıdalarla sağlığımızı korumak, sağlıklı ve doğal beslenmenin bir yaşam tarzı haline geldiği anlamına geldiği vurgulandı.

Haşlanmış yapraklarının suyunun kabızlığını gidermesiyle pazı otu dikkatlerden kaçmadı.

Pazı otu nedir?

Pazı otu, ıspanakgillerden olan, kırlarda veya bahçelerde yetişen otsu bir bitkidir. Yaprakları büyük ve çok sayıda, kökleri az etli ve dallıdır. Yapraklarında A ve C vitaminleri bol miktarda bulunur.

Faydaları:

İdrar yollarını temizler. İdrar yollarında oluşan yanma hissini alır. Haşlanmış yaprak suyu kabızlığı önler.

Yaprakları, yanık, apse, şişlik ve basur gibi rahatsızlıkları hafifletir.

Kas ve kemik ağrılarına karşı pazı yiyebilirsiniz. Çünkü pazının ağrı giderici bir etkisi vardır.

Pazıdaki vitaminler, kan akışını artırarak baş ve kemik ağrılarını azaltır.

Pazı, antioksidan açısından zengindir ve sistit gibi enfeksiyonları temizler.

İdrar yolu enfeksiyonu sık yaşayanlar pazı tüketmeye dikkat etmelidir.

Pazı, mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca mide asitlerini de düzenler.

Pazı, kalsiyum bakımından zengindir ve kemik gelişimine katkıda bulunur.

Pazı, bebeklere 6 aydan sonra güvenle verilebilir. Hem hamilelikte hem de katı gıda döneminde annelere yardımcı olur.

Pazı, kilo vermeye, saçları beslemeye, kansızlığı önlemeye, boğazı rahatlatmaya ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

Pazı ile Ne Yapılır, Nasıl Yenir?

Pazı ile lezzetli ve sağlıklı yemekler yaparak, yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.

Sonbaharda bolca bulabileceğiniz pazı ile ne yemek yapabilirim diye düşünenler, listemize göz atabilir...

Pazı çorbası

Pazılı omlet

Pazılı börek

Pazı yemeği

Pazılı kiş

Pazı kavurması

Pazılı detoks suyu

Pazı sarması

Pazı salatası

Pazı mücveri

Pazılı salata

İlgili Haberler
Uyumadan önce yenen dereotunun mucize faydaları ortaya çıkıyor
Alıç ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Şifa saçan otun faydaları say say bitmiyor
Ülsere şifa oluyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Lotus Çiçeği anlamı. Lotus Çiçeği özellikleri ve faydaları
Lotus Çiçeği anlamı. Lotus Çiçeği özellikleri ve faydaları
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler Spor
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı Ekonomi
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi? Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi?
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot