Mucize otu böyle tüketin kabızlığınız tarihe karışsın

Doğanın bize sunduğu gıdalarla sağlığımızı korumak, sağlıklı ve doğal beslenmenin bir yaşam tarzı haline geldiği anlamına geldiği vurgulandı.

Haşlanmış yapraklarının suyunun kabızlığını gidermesiyle pazı otu dikkatlerden kaçmadı.

Pazı otu nedir?

Pazı otu, ıspanakgillerden olan, kırlarda veya bahçelerde yetişen otsu bir bitkidir. Yaprakları büyük ve çok sayıda, kökleri az etli ve dallıdır. Yapraklarında A ve C vitaminleri bol miktarda bulunur.

Faydaları:

İdrar yollarını temizler. İdrar yollarında oluşan yanma hissini alır. Haşlanmış yaprak suyu kabızlığı önler.

Yaprakları, yanık, apse, şişlik ve basur gibi rahatsızlıkları hafifletir.

Kas ve kemik ağrılarına karşı pazı yiyebilirsiniz. Çünkü pazının ağrı giderici bir etkisi vardır.

Pazıdaki vitaminler, kan akışını artırarak baş ve kemik ağrılarını azaltır.

Pazı, antioksidan açısından zengindir ve sistit gibi enfeksiyonları temizler.

İdrar yolu enfeksiyonu sık yaşayanlar pazı tüketmeye dikkat etmelidir.

Pazı, mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca mide asitlerini de düzenler.

Pazı, kalsiyum bakımından zengindir ve kemik gelişimine katkıda bulunur.

Pazı, bebeklere 6 aydan sonra güvenle verilebilir. Hem hamilelikte hem de katı gıda döneminde annelere yardımcı olur.

Pazı, kilo vermeye, saçları beslemeye, kansızlığı önlemeye, boğazı rahatlatmaya ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

Pazı ile Ne Yapılır, Nasıl Yenir?

Pazı ile lezzetli ve sağlıklı yemekler yaparak, yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.

Sonbaharda bolca bulabileceğiniz pazı ile ne yemek yapabilirim diye düşünenler, listemize göz atabilir...

Pazı çorbası

Pazılı omlet

Pazılı börek

Pazı yemeği

Pazılı kiş

Pazı kavurması

Pazılı detoks suyu

Pazı sarması

Pazı salatası

Pazı mücveri

Pazılı salata