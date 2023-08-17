Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor. Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Gut rahatsızlığından astım, saman nezlesi gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarından birçok sağlık soruna iyi gelmesiyle ısırgan otu dikkatlerden kaçmadı.

Isırgan otuyla ilgili detaylar…

ISIRGAN OTU NEDİR?

Isırgan, Isırgangiller familyasının Urtica cinsinden Mayıs-Ağustos ayları arasında çiçek açan, bir yıllık veya çok yıllık bir evcikli otsu bitki türlerinin ortak adı. Gövdeleri dik, 4 köşemsi, basit veya tabandan itibaren dallanmıştır. Üzerinde yakıcı tüyleri bulunur.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-C ve A vitamini içerdiğinden vücudu toksinlerden arındırır. Vücutta etkisizleştirilen toksinlerin atılmasında büyük rol oynar.

-Böbrek, mesane ve safra kesesinde oluşan kum ve taşın kolayca atılmasını sağlar. Aynı zamanda böbrek taşı/kumu oluşumunu da engeller.

-İdrar sökücü özelliği sayesinde mesaneyi ödem ve enfeksiyondan korur.

-Tohumu, lens sistemini uyarır; böbreklerdeki fazla toksinlerin atılmasına yardımcıdır.

-Yüksek C vitamini ve demir içeriğinden dolayı kırmızı kan hücresi oluşumunu hızlandırır. Kansızlık sorunu yaşayanlar tarafından tüketilebilen bitki kan dolaşımını hızlandırır.

-Kanın temizlenmesine yardımcı olan bitki, aneminin ve kronik yorgunluğun hafifletilmesini de sağlar.

-Karotenoid içeriğinden dolayı göz sağlığını da muhafaza eder.

-Araştırmalarda prostat kanserine iyi geldiği görülür.

-Kalp ve damar sağlığını korumada, kemikleri güçlendirmede önemli rol oynar.

-Diş eti kanamaları ile iltihabın önlenmesine de yardımcıdır.

-100 gram bitkide 80 gr su olduğundan aynı zamanda idrar sökücü işlevi de görür.

-Astım, saman nezlesi gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını hafifletir.

-Saç dökülmesini engellemeye yardımcı olur.

-Cilt sağlığı üzerinde de oldukça yarar sağlayan otun sivilce oluşumunu önleyerek cildi güzelleştirdiği görülür.

-Emzirme döneminde olan annelerin sütünü artırmaya yardımcıdır.

-İshal ve mide bulantısına iyi gelen ot, aynı zamanda kireçlenmeyi, romatizmayı ve eklem ağrılarını da büyük ölçüde azaltır.

-Gut rahatsızlığının tedavisinde de oldukça etkilidir.

-Bağışıklık sistemini güçlendiren bitki, karaciğerin temizlenmesinde önemli bir rol oynar. Isırgan otunun karaciğer yağlanmasına iyi geldiği gözlenir.

-İdrar söktürücü, böbrek taşı önleyici, mukoza sağlamlaştırıcı ve kan temizleyici özelliğiyle şifalı bitkiler arasında yer edinen ısırgan otu, iltihap giderici olarak da kullanılır. Doğru ve düzenli bir şekilde tüketildiğinde vücutta bulunan iltihapların giderilmesine yardımcı olur.

-Sağlık açısından pek çok yararı bulunan otun saça faydalı olduğu da bilinir. Saç kepeklenmesi ve saç dökülmesi gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur. Saçlara parlaklık ve canlı bir görünüm verdiği de düşünülür. Aşırı yağlanmasının önüne geçer. Aynı zamanda ince telli saçlara hacim kazandırarak gür görünmesini sağlar.

ISIRGAN OTU NASIL KULLANILIR?

Kurutulduktan sonra uzun süre kavanozda muhafaza edilebilen bitkinin pek çok farklı kullanışı vardır. Tohumu baharatçılarda, tazesi ise semt pazarlarında satışa sunulan bitki ile salata yapılabileceği gibi çay gibi hazırlanıp içildiği de görülür. Haşlayarak ve üzerine yoğurt ilave ederek salata şeklinde servis edebilirsiniz. Aynı zamanda haşlanmış bitkinin içine biraz kıyılmış pırasa ekleyerek börek de yapabilirsiniz. Isırgan otu ile tohum çayı ve kök çayı da hazırlayabilirsiniz. Mutfağın yanı sıra kozmetik sektöründe de yer edinen bitkiyi saç bakımı için de kullanabilirsiniz.

ISIRGAN OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ot toplandıktan sonra kurutularak uzun süre muhafaza edilebilir. Isırgan otu çayının hazırlanması oldukça basittir. İlk olarak ince ince kıyılmış bir tatlı kaşığı ot, kaynamakta olan bir su bardağının içerisine atılır. Suyun içinde 5 ile 10 dakika kadar haşlanır. Bu süre zarfında otun kokusu çıkar. Haşlama işlemi sonrasında sonra süzülür. Hazırladığınız çayı 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra içebilirsiniz. Eğer tadından ve kokusundan haz etmiyorsanız içerisine doğal bal ya da birkaç nane yaprağı ekleyebilirsiniz.