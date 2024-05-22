Müdürün okul bahçesinde beslediği köpek öğrenciye saldırdı. Öğretmen ve veliler yardımına koştu

İstanbul Başakşehir’de bir ilkokulda geçtiğimiz cuma günü köpek saldırısı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki kangal köpeğini sahiplenen okul müdürü, bahçede çitlerle çevrili özel bir alan yaptırarak köpek beslemeye başladı. Çocukların oyun oynadığı bahçenin içerisinde bulunan alanda beslenen köpekler, velileri ve çocukları tedirgin ederken, arkadaşları oynayan Çınar H. Y. adlı 11 yaşındaki çocuğun topu, iki kangal köpeğinin bulunduğu alana kaçtı.

Çınar, çitleri aşarak köpeklerin olduğu yere inerek topu almak istedi ancak o esnada köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Çınar öğrenci, öğretmen ve velilerin yardımıyla bulunduğu alandan çıkartılarak okul içerisine alındı.

VELİYE YANLIŞ BİLGİ VERİLDİ İDDİASI

Yaşanan olaydan sonra iddiaya göre saldırıya uğrayan öğrencinin velisi olan veli Hatem Yardımcı aranarak çocuğunun çitlerden düştüğü söylenirken, okula gelen Yardımcı, çocuğunun okul bahçesinde beslenen köpekler tarafından saldırıya uğradığını öğrendi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrenci hastaneye götürülüp tedavi alındı. Konuyla alakalı rapor, hastaneden alınırken, aile ellerindeki raporlar birlikte hem karakola hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar sonrasında okul bahçesinde bulunan köpeklerin olduğu alan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KÖPEKLER FABRİKA BAHÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, olaydan sonra Pazartesi günü köpeklerin okul bahçesinden alınarak Esenyurt'ta bir fabrika bahçesine götürüldüğü öğrenildi.

"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKA ŞİKAYETLERİN OLDUĞUNU DA SÖYLEDİ"

Yaşanılanları anlatan veli Hatem Yardımcı, “Çocuğum 11 yaşında bu sene burada 5. Sınıfa gitmeye başladı. Okulla ve çocuğumla alakalı bir problem şimdiye kadar yaşamadık. Olayın yaşandığı gün olan Cuma sabahı sabah saat 08.30 sıralarında çocuğumu babası okula bıraktı. Sonra saat 09.30 gibi oğlumun kendi cep telefonundan aranarak çitlerden düştüğü söylendi. Ben ciddi bir şey yoksa eğitimine devam edebileceğini söyledim, ciddi bir durum olduğunu ve okula gelmem gerektiği söylendi. Okula geldiğimde kendi aralarındaki konuşmadan köpeklerin saldırdığını öğrendim. Normalde köpeklerden korkmaz ve sever. Köpeklerin burada ne işi olduğunu söylediğimde müdür beyle görüşmemi istediler ve biz görüşmeye gittiğimizde bize direkt köpekler burada kalacak diye tepki verdi. Çitlerin olduğu yerden atlaması nedeniyle çocuğumun suçlu olduğunu söylediler. Köpeklerin burada bulunmaması gerekiyormuş normalde, bize göstermek istediğini söylediler ama ben görmek istemedim. Okulun binasını bir taraftan bir tarafa komple kapatılmış ve orada bakılıyor köpeklere. Top kaçtığında topu almak için çitlerden atlayarak içeriye girmiş, köpekler kendisini kovalamış ve saldırarak yaralamışlar. Normalde çitlerin arkası boşluğa bakıyor oradan da atlayabilirdi. 2 velimiz ve bir öğretmen kurtarıyor çocuğu oradan. Biz hastaneye gittik ve çocuk şubeye giderek şikayetçi olduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bize bu konuyla alakalı başka şikayetlerin olduğunu da söyledi" dedi.