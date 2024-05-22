İşler kötüye gidiyor firmalar satış yerine stoğa başladı. Ekonominin kalbindeki isim açıkladı

Eskişehir iş dünyasının yıllık yaklaşık 2 bin yeni iş gücüne ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, hayata geçirdikleri projelerle bu açığın yüzde 50’sini kapattıklarını söyledi.

FİRMALAR STOK YAPIYOR

Yaşanan ekonomik sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulunan Küpeli, özellikle son 4-5 aydır işlerin kötüye gittiğini söyledi. Firmaların stok yapmaya başladığını ve üretimi durdurmanın maliyetleri artırdığını ifade eden Nadir Küpeli finansman maliyetlerinin de çok yüksek olduğuna dikkat çeken Küpeli, açıklanan tasarruf programının beklentileri karşılamadığına söyledi.

"ESKİŞEHİR OSB CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Marmara Bölgesi'nden ciddi talepler geldiğini aktaran Nadir Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin son yıllardan cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

İSTİHDAM AÇIĞI VAR

Eskişehir iş dünyasının en büyük problemlerinden birinin istihdam açığı olduğuna dikkat çeken Küpeli, yıllık yaklaşık 2 bin yeni iş gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.