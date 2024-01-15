Müge Anlı’nın şehitler için söylediği sözler şoke etti. Eleştiri yağmuruna tutuldu

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit harekat bölgesinde 9 askerin şehit düşmesinin ardından Türk halkı adeta yasa boğuldu. Öte yandan Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayında şehitleri anarken söylediği sözler vatandaşlar tarafından topa tutuldu.

ATV ekranlarında yayınlanan programında Müge Anlı, bölücü terör örgütü PKK’lı hainlerin saldırısında şehit olan 9 askerimizi andı. Anlı, tüm şehit yakınlarına başsağlığı dilediğini belirtirken bir daha tekrarlanmamasını diledi.

“VATAN SAĞ OLSUN AMA ARTIK ŞEHİT HABERLERİ DE GELMESİN”

Sunucu Müge Anlı, “Vatan sağ olsun ama artık şehit haberleri de gelmesin, hepimizin ortak dileği bu” diye konuştu. Şehitleri bu sözlerle anmasından sonra, sosyal medyada tepkilere yol açacak sözler kullandı. Dünyadaki savaşların anlamsız olduğunu söyleyen Müge Anlı, bilim-kurgu filmlerini çok sevdiğini çünkü o filmlerde çok büyük mesajlar verildiğini söyledi.

“BİR KARIŞ TOPRAK İÇİN CANLARINI FEDA EDİYORLAR”

“Bundan bin yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası insanlar nelerle uğraşıyor” ifadelerini kullanan Müge Anlı, halen daha bir avuç toprak için insanların can verdiğini belirtti.

“Bir avuç toprak ve insan canı kıyaslanabilir mi? Mümkün değil!” diye konuşan Müge Anlı, bu ölümlerin devam ettiği sürece nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Müge Anlı konuşmasının devamında ise “İşte geldik gidiyoruz ya. Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Hala daha geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar. Ne oldu, İkinci Dünya Savaşı'nda yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene.” diye konuştu.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sunucu Müge Anlı’nın canlı yayında kullandığı o sözler sosyal medyada tepkilere yol açtı. “Bir karış toprak için değer mi” sözlerine karşın sosyal medyada kullanıcılar “Biz o bir karış toprağı vatan yapacağız diye 250 bin şehit verdik”, “Vatansız olunca bir karış toprağın değeri olmaz” gibi sözlerle tepkilerini gösterdi.