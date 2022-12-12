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Muğla açıklarında 40 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:58
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Muğla açıklarında 40 göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 40 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına 2 can salında 40 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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