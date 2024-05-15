Naci Görür bu kez Akdeniz'e işaret etti. 3 fay hattına dikkat

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 8. Olağan Toplantısı’na katılan Prof. Dr. Görür, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Turizmin başkenti Antalya’nın, 3 fay zonunun tehdidi altında olduğunu söyledi.

Görür, Antalya’yı etkileyecek 3 fay zonunda stres biriktiğini ifade etti. Fethiye-Burdur, fonu hakkında konuşan Görür, Burada olabilecek bir deprem 100 kilometre çapındaki bir alana afet boyutunda zarar verebileceğini söyledi. Beyşehir ve Helen-Kıbrıs fay zonlarına da vurgu yapan Görür Fayda yeterince stres biriktiği zaman doğanın matematik gibi çalıştığını, pat diye deprem vurduğunu ifade etti.

Türkiye’de her şehrin yüzlerce deprem planı olduğunu belirten Görür, “Sakın bizim burada fay yok demeyin. Canlı fay olmayınca yan gelip yatacak mıyız? Çağdaş düşünmek lazım. Bu ülkeyi depreme hazırlamak zorundayız. Hepimiz vatandaş olarak ülkemize sahip çıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“ANTALYA ÜÇ FAY ZONUNUN TEHDİDİ ALTINDA”

Antalya’nın üç fay zonu tarafından tehdit edildiğini belirten Görür, bunlardan ilkinin Fethiye-Burdur fay zonu olduğunu ifade ederek, burada bir deprem olması halinde 100 kilometre çapındaki bir alanda afet boyutunda yıkım oluşabileceğini ifade etti.

Görür, İkincisinin Beyşehir, üçüncüsünün ise Antalya’nın güneyinde yer alan Helen-Kıbrıs fay zonu olduğunu, bu üç zon da da şu anda stres biriktiğini, Ayrıca, ülkenin kimi yerlerinde olan fayların diğer yerlerdeki faylara stres biriktirebileceğini de ifade etti.