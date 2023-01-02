﻿Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA'da yer alan haberde, Bayır Mahallesi'nde, Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, su tankeri ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Söndürme çalışmasına Yeniköy Kemerköy Termik Santrali İtfaiye Birimi de destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı.
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