Muğla'da iki kamyonun kasasında 75 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakışlacık Mahallesi'nde şüphe üzerinde iki kamyonu durdurdu.
Kamyonların kasa kısmında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Irak ve Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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