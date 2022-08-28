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Tırlardan inip şehre dağıldılar. Görüntülerin adresi İstanbul ve Marmaris

İstanbul ve Marmaris’te kamyonet ve tırlardan inen sığınmacılar şehre dağıldılar. O anlar ise kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 08:45
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 08:48
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İstanbul ve Marmaris’te tırlardan inen sığınmacılar şehre dağıldılar. Kapıdan kovsak bacadan giriyorlar

Tırlardan inip şehre dağıldılar. Görüntülerin adresi İstanbul ve Marmaris
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Son günlerde kamyon ve TIR kasalarına saklanarak ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan sığınmacıların sayısının artması dikkat çekiyor.

İHA’nın haberine göre, önceki akşam İstanbul’dan yola çıkan tır şoförü, tırın kasasına yüklediği ve yasa dışı yollar ile yurtdışına çıkmayı planladıkları belirlenen 68 Afgan vatandaşı Marmaris’te indirdi.

Bir tırın kasasından çıkan çocuklar ve yetişkin insanlar ise vatandaşların dikkatini çekti. O esnada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü insanların sağa sola dağılmalarını kaydederek durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak araların dağılan düzensiz göçmenleri ve tır şoförünü yakalayarak emniyete götürdü. Tır şoförü ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınırken, 68 düzensiz göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edilecek. Tır kasasında İstanbul’dan Marmaris’e getirilen düzensiz göçmenlerin geliş güzergahları ve organizasyon hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BİR DİĞER ADRES İSTANBUL

İstanbul’da ise benzer olay yaşandı. İstanbul TEM otoyolu İkitelli mevkiinde bir kamyonetin kasasından onlarca kaçak göçmen çıktı. Güvenlik şeridinde duran aracın kasasından inen kaçaklar bir anda yola dağıldı.

Trafiği birbirine katan yaklaşık 50'ye yakın kaçak göçmen, hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını tehlikeye attı.

Kaçaklar hızla geçen araçlara aldırmadan bariyerlerden atlayarak yol kenarındaki yeşillik alana ulaştı.

GÖÇ İDARESİ: 73 BİN 836 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Öte yandan, Göç İdaresi Başkanlığı, kaçak göçle mücadele kapsamında, 19-25 Ağustos tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen kaçak göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, sınırda alınan tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 4 bin 27 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen kaçak göçmen sayısı ise 200 bin 897 oldu.

5 BİN 52 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Yine 19-25 Ağustos tarihleri arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren ve güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalanan mükerrerlikten arındırılmış kaçak göçmen sayısı 5 bin 52 oldu. Yakalanan kaçak göçmenlerden 1847'sinin Afganistan uyruklu, 268'inin Pakistan uyruklu ve 2 bin 937'sinin diğer uyruklardan olduğu belirtildi.

BİR HAFTADA 2 BİN 383 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Öte yandan aynı tarihler arasında bin 282'si Afganistan, 244'ü Pakistan ve 857'si diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 383 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği kaydedildi. Böylece 2022 yılının başından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 73 bin 836'ya yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki kaçak göçmen sayısının 17 bin 120 olduğu, bunların 4 bin 270'inin Afganistan, 5 bin 148'inin Pakistan uyruklu, 7 bin 702'sinin diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.

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BEKLENİYORSUNUZ
28.08.2022 12:46
Hoş geldiniz ENSAR 'larim,doğru AKP ilçe merkezlerine!  
 
Arif ÇELİK
28.08.2022 12:24
Geldikleri gibi gidecekler İnşaAllah.Herşey çok güzel olacak,AZ KALDI...AZ KALDI.Sabır  
 
Cumaali
28.08.2022 12:11
Onlar gelmiyor getiriliyor. İç savaş hazırlığı yapılıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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