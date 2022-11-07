7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İki katlı metruk binada yangın

Muğla’da iki katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:12
Takip Et

Muğla'da 2 katlı binada yangın

İki katlı metruk binada yangın
+
Aa
-

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan iki katlı binadaki yangına Muğla Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye ekipleri müdahale etti.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik birimleri yönlendirildi. Gökova-Köyceğiz karayolu üzerindeki Döğüşbelen Mahallesinde içinde kimsenin bulunmadı ve kullanılmayan iki katlı binada çıkış nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Müdahale sonrası yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
1
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
2
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
3
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
4
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
5
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
6
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿CHP ve İYİ Parti’den Kemerköy’e destek ziyareti
7
﻿CHP ve İYİ Parti’den Kemerköy’e destek ziyareti
﻿CHP ve İYİ Parti’den Kemerköy’e destek ziyareti
﻿Almanya'da aralarında polislerin de olduğu 50'den fazla kişiye soruşturma
﻿Almanya'da aralarında polislerin de olduğu 50'den fazla kişiye soruşturma
﻿Almanya'da aralarında polislerin de olduğu 50'den fazla kişiye soruşturma
﻿Umut Meraş Merve Aydemir'le nişanlandı
﻿Umut Meraş Merve Aydemir'le nişanlandı
﻿Umut Meraş Merve Aydemir'le nişanlandı
﻿İstanbul Valiliği, sınır dışı edilen göçmenlerin sayısını açıkladı
﻿İstanbul Valiliği, sınır dışı edilen göçmenlerin sayısını açıkladı
﻿İstanbul Valiliği, sınır dışı edilen göçmenlerin sayısını açıkladı
﻿Brezilya lider, Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Brezilya lider, Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Brezilya lider, Türkiye bakın kaçıncı sırada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.