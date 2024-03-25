Muğla’da dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

İddiaya göre, Ö.Ö. isimli kişi, Ortaca’da yaşayan ve yatırım için arsa arayan H.A. ile uygun fiyata arazi bulduğunu söyleyerek iletişime geçti. Ö.Ö. ile birlikte araziye bakma için giden H.A. araziyi almak isteyince, Ö.Ö. arazinin satışı için işlemlere başladığını söyledi.

İşlemlerin devam ettiğini düşündüğü süre boyunca H.A.’ya, arsa için teminat bedeli ödemesi gerektiğiyle ilgili mesajlar gelmeye başladı. Gelen mesajlar nedeniyle H.A. tarafından gerekli kurumlara ödenmek şartı ile Ö.Ö.’ye bankadan ve elden olmak üzere 5 milyon lirayı aşkın ödeme yapıldı ama H.A. araziyi üzerine almak için alana gittiğinde hiçbir işlem yapılmadığını öğrendi.

Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından soruşturma başlatan ekipler, yaklaşık 4 aylık fiziki ve teknik takip sonucu, ilk aşamada Ö.Ö. ile birlikte olayla ilgisi bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunan 2’si kadın 7 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan birisinin daha önce tapuda görev yaptığı ve dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği ileri sürüldü. 10 şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.