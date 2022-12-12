﻿Muğla'da iki otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı

Halil İbrahim Günaydın idaresindeki 48 AEH 858 plakalı otomobil, Çaybükü Mahallesi Esenlik mevkisinde, karşı yönden gelen Ali Aldağ yönetimindeki 48 YA 974 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücüler ile otomobillerde bulunan Enes Özpay, Kader ve Gaye Aldağ yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)