Muğla'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarında anbean kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Muğla'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesi Halil Bey Bulvarı üzerinde, O.Y. (17) idaresindeki 48 AGF 090 plakalı motosiklet, Emek Mahallesi Alev Caddesi’nden çıkarak orta şeritten karşıya geçmeye çalışan 48 ALM 864 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle O.Y.’nin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan D.Y. (22) ile 48 ALM 864 plakalı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan motosikletlerin çekici marifeti ile yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İki motosikletin karıştığı kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde dönüş yapmak isteyen motosiklete seyir halinde olan diğer motosikletin çarpması ve motosikletlerin savrulması yer aldığı görüldü.

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