Muğla’da otomobil kanala uçtu. 2 ölü

Muğla’nın Dalaman ilçesi Kayacık Köprüsü'nde meydana gelen olayda, Kayacık Mahallesi'nden Dalaman yönüne doğru seyir halinde giden Astsubay Samet Doymuş’un kontrolünü kaybettiği 48 AHF 243 plakalı otomobil, köprüden Kayacık Kanalı'na uçtu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Samet Doymuş ile yanındaki arkadaşlarından Kübra Demirkol hayatını kaybederken, Ali Bayraktar ise araçtan çıkıp, yüzerek kıyıya çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Sahil Güvenlik Dalış Timleri sevk edildi. Dalgıçlar yaptıkları 2,5 saatlik çalışmayla Doymuş ve Demirkol'un cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Samet Doymuş ile Kübra Demirkol’un cenazeleri, yapılan incelemeden sonra Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan kendi imkanlarıyla kurtulan Bayraktar ile sürücü Doymuş'un Kayserili ve memleketten arkadaş oldukları öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.