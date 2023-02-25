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Muğla’da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi

Muğla’da sabah saatlerinde görülen sis nedeniyle, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:47
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Muğla’da sisli hava etkili oldu

Muğla’da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi
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İHA'nın haberine göre, Muğla’nın Menteşe ilçesi şehir merkezi ve çevre yolunda oluşan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde oluşan çiy nedeniyle donma ve buzlanma yaşanmazken, sabah saatlerinde görüş mesafesi 10 metrelere kadar düştü. Karayolunda seyreden sürücüler Menteşe çevre yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Şehir merkezinden sabah güneşin ilk ışıkları ile yola çıkan sürücüler de şehir merkezindeki görüş mesafesinin düşmesi ile tedbirli seyretti.

 

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